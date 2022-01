Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier In Oude Pekela is zelfs Thuisbezorgd.nl maar heel beperkt aanwezig

Een van de eerste speelgoedvrachtwagens die ik als kind moet hebben gekregen, was een groot wit model van supermarktketen Fred van der Werff. Ik heb het nog steeds - of beter gezegd - mijn ouders hebben het nog steeds. Ik moest er recent weer aan denken tijdens een aantal gesprekken met experts over de winkelstraat, het supermarktlandschap en de onstuitbare en ingrijpende invloed van e-commerce daarop.