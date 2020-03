Massaontslag bij Cirque du Soleil

Het in Canada gevestigde concern achter de spektakelshows zegt geen andere mogelijkheid te zien om het bedrijf overeind te houden. Maar liefst 95% van het personeelsbestand komt op straat te staan, zo meldt Cirque du Soleil vrijdag. „We zijn diep bedroefd over de stappen die we moeten nemen”, zei ceo Daniel Lamarre.

Cirque du Soleil werd in 1984 opgericht door twee voormalige straatartiesten. Het circusbedrijf had een aantal vaste shows in Amerika en rondreizende shows in andere werelddelen. Afgelopen oktober streek het circus nog voor twee maanden neer op het Haagse Malieveld voor zijn show Totem. De voorstelling trok 132.000 bezoekers.

Een kernteam bij Cirque du Soleil gaat door met het plannen van eventuele nieuwe shows later dit jaar en in 2021.