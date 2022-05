’Vrijheid is geen stelsel van wetten en gedragsregels’

Een dag later hield de luitenant-kolonel de 5-meilezing in theater De Lievekamp in Oss, wederom met premier Mark Rutte als toehoorder, evenals commissaris van de koning Ina Adema, burgemeester Wobine Buijs en Wim van de Donk, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

In zijn toespraak relativeerde de intellectuele tegenhanger van die andere bekende Ridder Militaire Willemsorde, de flamboyante majoor Marco Kroon, de westerse, bureaucratische kijk op ’vrijheid’.

Overste Tuinman haalde een officier uit Libië aan die verbaasd had geluisterd naar een college over vrijheid dat hij gaf aan de Hogere Defensie Vorming in Breda. De Libiër zei naar afloop: „Gijs, vrijheid is voor ons elke ochtend, als je wakker wordt, een glimlach op je gezicht. Het gevoel dat je altijd en overal jouw geluk kan najagen. Vrijheid is geen organisatie, bestuurscultuur of stelsel van wetten en gedragsregels. Vrijheid is een gevoel.”