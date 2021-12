Containerhavens nog jaren in chaos: ’Risico op een meltdown’

Financieel

Eerste zelfsturende batterijschip draait op stroom van 100 Tesla’s

Kunstmestproducent Yara heeft het eerste, volledig elektrische en zelfsturende containerschip in de vaart gebracht. Het schip dat vaart op grote batterijen moet voorloper van de uitbreiding zijn om in Noorwegen de uitstoot in de vervuilende scheepvaart te beperken.