’iPhone-fabriek China lapt regels aan laars’

De fabriek in Zhengzhou, die eigendom is van het Taiwanese Foxconn, begaat volgens China Labor Watch wel meer overtredingen. Studenten worden tijdens het piekseizoen verplicht overuren te draaien. Wettelijk mogen stagiairs dat niet.

Verder krijgen nieuwe fabrieksarbeiders een proeftijd van drie maanden. Als ze in die periode besluiten te stoppen, moeten ze dat drie dagen van tevoren aanvragen. In het hoogseizoen ontslag nemen is er voor vaste werknemers niet bij. Alle ontslagaanvragen worden in die periode afgewezen.

Nieuwe generatie iPhones

China Labor Watch stelt verder dat de werknemers in de fabriek slechts rond het lokale minimumloon betaald krijgen. De belangengroep komt nu met het rapport, omdat Apple dinsdag een nieuwe generatie iPhones presenteert.