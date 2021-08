Spenderende consument trekt economie uit het slop

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de groei van de Nederlandse economie. In het tweede kwartaal groeide die met 3,1% ten opzichte van het kwartaal daarvoor.

„We zijn nu bijna terug op het oude niveau”, constateert Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. „Het is positief dat we de schade zo snel hebben ingehaald, maar de situatie is verre van normaal.” Hij wijst erop dat de economie weliswaar op het niveau zit van vlak voor de coronacrisis, maar dat de economische groei die we zonder coronacrisis zouden hebben gehad wel degelijk is gemist. „Anders waren we nu 3% rijker geweest.”

Domper

De economie kwam in het vierde kwartaal van 2020 tot stilstand. Vervolgens zorgde de tweede lockdown voor een krimp met 0,8% in het eerste kwartaal van dit jaar. „In het eerste kwartaal hadden we behoorlijk last van de strenge lockdown”, aldus Van Mulligen.

Er was een avondklok en naast de horeca waren ook veel winkels gesloten. „Dat heeft een behoorlijke domper gegeven op de economie. Nu zie je dat die weer heel sterk terugveert.”

Meer uitgegeven

In het tweede kwartaal werden stap voor stap versoepelingen doorgevoerd. Consumenten konden daardoor weer meer uitgeven en dat gebeurde ook meteen. Vooral in april en mei gaven consumenten fors meer uit. De consumptieve bestedingen lagen in die maanden respectievelijk 12,1 en 11% hoger dan een jaar eerder.

In juni werd 6,4% meer uitgegeven dan in het jaar ervoor. „Vooral aan kleding, schoenen, personenauto’s en elektrische apparatuur werd meer uitgegeven”, aldus het CBS.

Twee gezichten

Van Mulligen wijst erop dat het economisch herstel twee gezichten heeft. Bij elkaar opgeteld lijkt de economie weer boven Jan: „Het bruto binnenlands product als geheel lijkt oké maar dat verhult grote verschillen.”

Ⓒ ANP/HH

Langs niet alle delen zijn hersteld na de coronacrisis. „Er zijn grote verschillen tussen branches. Met name cultuur, horeca en evenementen liggen nog ver onder het niveau van voor corona.”

Inmiddels kampen veel werkgevers alweer met personeelstekorten. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er meer vacatures zijn dan werklozen. De krapte op de arbeidsmarkt van voor corona is daarmee weer volledig terug.

Zorg om koopkracht

Voor het kabinet zal op Prinsjesdag de stand van de economie niet de grootste zorg zijn, nu die zo snel weer is opgeveerd na de tweede lockdown. Ook de lage werkloosheid geeft weinig reden tot zorg. Wel lopen de prijzen snel op als gevolg van het snelle herstel van de economie. Dat leidt tot een flinke druk op de koopkracht van mensen.

Vrijdag komt het Centraal Planbureau met nieuwe ramingen waaruit blijkt hoe de koopkracht zich dit en volgend jaar ontwikkelt.

