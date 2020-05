Sjoemelschikking: Volkswagen betaalt €9 miljoen

Openbaar aanklagers in Duitsland beschuldigden Diesse en Pötsch ervan dat ze beleggers te laat hebben geïnformeerd over een Amerikaans onderzoek naar gesjoemel met uitstootwaarden van dieselauto’s. In 2015 gaf het bedrijf toe met behulp van illegale software vals te hebben gespeeld bij emissietesten.

Manipulatie

Justitie in Duitsland klaagde Diess en Pötsch vorig jaar aan voor marktmanipulatie. De raad van commissarissen van Volkswagen stelt nu, na onderzoek van eigen juristen, dat de twee niets verkeerd hebben gedaan. Het bedrijf is daarom van plan de bestuurders te compenseren voor hun boete.

De zaak tegen ex-topman Winterkorn zou ook bijna rond zijn. Ⓒ EPA

Ook de voormalige topman van Volkswagen, Martin Winterkorn, werd aangeklaagd wegens het achterhouden van informatie voor beleggers. Het Duitse persbureau DPA meldt op basis van ingewijden dat ook die zaak snel tot een einde kan worden gebracht. Winterkorn, die kort na het uitkomen van het dieselschandaal aftrad, wordt door de Duitse justitie ook beschuldigd van ernstige fraude. Tot een rechtszaak is het nog niet gekomen, omdat rechters twijfels hebben over de geldigheid van enkele beschuldigingen.

30 miljard boete

Door het gesjoemel van Volkswagen leken miljoenen dieselauto’s minder vervuilend dan ze waren. Het schandaal heeft het autoconcern, waar ook merken als Audi en Skoda onder vallen, inmiddels zo’n 30 miljard euro aan boetes en schadevergoedingen gekost.