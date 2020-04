Bedrijven halen €9 miljoen op bij Corona-noodloket

Inmiddels hebben ruim 2200 bedrijven het geld uitgekeerd gekregen. Daarmee is €9 miljoen gemoeid, meldde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zaterdag. Het loket ging op 27 maart open.

Belastingvrij

De €4000 is een eenmalige belastingvrije gift waarmee bedrijven die financiële schade oplopen door de coronamaatregelen, hun eerste directe kosten kunnen betalen. Het gaat dan om de huur of andere vaste lasten die doorlopen, terwijl de bedrijfjes geen of veel minder omzet draaien. Het gaat met name om het midden- en kleinbedrijf, zoals kappers, horecazaken, de reisbranche en non-foodwinkels.

De zogeheten ’TOGS’-regeling maakt deel uit van een enorm pakket aan noodmaatregelen die het kabinet heeft ontwikkeld om ondernemers die in de knel zijn gekomen, te ondersteunen. De genoemde 62.500 bedrijven voldoen volgens het ministerie aan de voorwaarden om een verzoek in te kunnen dienen.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) sprak bij 1Vandaag van „een flink aantal aanmeldingen binnen één week.” Ook het optuigen van alle noodmaatregelen is bijzonder snel gebeurd, zei ze.

Tattooshops

Voor tattooshops, die ook moesten sluiten maar niet onder de TOGS-regeling vallen, komt volgens Keijzer binnenkort een oplossing. De shops vallen erbuiten, omdat ze een andere code voeren en dat is lastig te verwerken in het systeem, zei de staatssecretaris. „Maar dit gaat opgelost worden”, beloofde ze.