'Rome overweegt noodlening voor Ilva-fabriek'

De lening zou 700 miljoen tot 800 miljoen euro bedragen. Dit moet de failliete fabriek draaiende houden terwijl curatoren er weer de controle overnemen. In dit 'plan B' zou Rome ook een nieuwe aanbestedingsprocedure beginnen voor de overname van Ilva.

De Italiaanse premier Giuseppe Conte zegt steeds pessimistischer te zijn over pogingen om ArcelorMittal te overtuigen toch door te gaan met de overname van Ilva. Eerder deze maand maakte ArcelorMittal bekend de fabriek in Tarente terug te willen geven aan Italië. Het intrekken van bescherming tegen milieuclaims rond de Ilva-fabriek was daar de reden voor, liet het bedrijf weten.

In Rome klinkt sindsdien het verwijt dat het intrekken van die juridische immuniteit slechts een excuus is en dat ArcelorMittal al lange tijd van de Italiaanse fabriek af wil. Om toch in Tarente te blijven, stelde ArcelorMittal in eerdere onderhandelingen de eis 5000 medewerkers te kunnen ontslaan. Dat is circa de helft van al het personeel van de fabriek. Dit gaat Conte te ver, maar hij zou wel akkoord willen gaan met 2000 tot 2500 ontslagen om het staalconcern binnenboord te houden.