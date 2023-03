Premium Het beste van De Telegraaf

Chrysanten ook naar Rusland op vrouwendag: ’Liever geld aan bloemen uitgeven dan wapens’

Door Eva Segaar Kopieer naar clipboard

Een chrysantenkweker in het westland. Op internationale vrouwendag zijn de bloemen populair in Oost-Europa. Ⓒ Foto: ANP/HH

Den Haag - Woensdag is het internationale vrouwendag, een dag die altijd groots wordt gevierd in Oost-Europa. Ondanks de inval van Rusland in Oekraïne gaan er nog steeds bloemen die kant op. „Ik heb liever dat ze hun geld uitgeven aan bloemen dan aan wapens”, zegt een chrysantenkweker.