Koopjesfestival Amazon duurt twee volle dagen

Sinds vorig jaar is Prime Day, waarbij Prime-leden van Amazon toegang krijgen tot duizenden aanbiedingen, ook in Nederland. Volgens Amazon was Prime Day vorig jaar het grootste evenement in de geschiedenis van het bedrijf waarbij ruim 100 miljoen producten werden verkocht, ondanks computerstoringen die enkele uren duurden.

Dit jaar is Prime Day voor het eerst ook toegankelijk voor klanten in de Verenigde Arabische Emiraten. Naast deze nieuwkomer, Nederland en de Verenigde Staten zijn landen waar Prime-leden zich op kunnen maken voor het koopjesfestijn Spanje, Frankrijk, België, Oostenrijk, India, Japan, Mexico, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Singapore, China en Australië.