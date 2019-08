Takeaway en Just Eat akkoord over samengaan

Het Nederlandse Takeaway geeft aandeelhouders van Just Eat 0,09744 aandelen Takeaway voor één aandeel in het Britse bedrijf. De totale waarde van de deal komt uit op 5 miljard pond, een kleine 5,6 miljard euro. Daarmee krijgen de aandeelhouders van Just Eat ongeveer 52,2 procent van het bedrijf in handen en de eigenaren van Takeaway 47,8 procent.

De leiding van Just Eat Takeaway komt in handen van Jitse Groen, de oprichter en topman van Takeaway. Financieel directeur Paul Harrison van Just Eat gaat die rol ook bij het fusiebedrijf vervullen.

Just Eat Takeaway.com wordt gevestigd in Amsterdam, maar neemt de notering van Just Eat aan de beurs in Londen over. De notering van Takeaway in Amsterdam wordt "zo snel mogelijk" opgezegd.