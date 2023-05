Beursblog: techfondsen winnaar in groene AEX, Wall Street houdt vaart

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

De AEX is vrijdag met lichte winst de week uit gegaan. De fondsen Adyen, NN, ASMI en Besi vormden de kopgroep. DSM en AkzoNobel koersten onderin de index. Wall Street bleef positief, ondanks gesomber bij Footlocker dat een kwart van zijn waarde verloor op uitspraken over zwakke consumentenbestedingen. Beleggers houden vertrouwen in een akkoord over een verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond, waarmee wanbetaling wordt voorkomen.