Beursblog: Wall Street pakt winst, AEX nadert jaartop

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

De beurzen op Wall Street zijn vrijdagmiddag met tienden van procenten winst begonnen. Footlocker kelderde op zwakke consumentenbestedingen. De S&P 500 koerst af op de grootste weekwinst sinds maart. Beleggers hebben meer vertrouwen gekregen in een spoedig akkoord over een verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond, waarmee wanbetaling wordt voorkomen. De AEX staat aan het begin van de middag nog altijd duidelijk hoger en is de hoogste jaarstand op zo’n twee punten genaderd. Adyen, ASMI en Exor vormen de kopgroep.