Paasdrukte geen probleem voor winkels ondanks personeelstekort

Ondernemers en medewerkers van Intratuin zijn volgens directeur Peter Paul Kleinbussink „erg goed voorbereid” op een paasweekend dat naar verwachting drukker wordt dan normale weekenden. „Vooral gezien het het perfecte weer om in de tuin te werken”, zegt hij over de weersverwachting. Volgens hem zijn er genoeg planten in de tuincentra aanwezig.

Ook supermarkten houden rekening met drukte, zeggen Albert Heijn en Jumbo. Een woordvoerster van Jumbo meldt dat distributiecentra van de super „al geruime tijd” bezig zijn met het plannen van de bevoorrading rond Pasen, waarbij rekening wordt gehouden met een grotere vraag voor zowel paasproducten als dagelijkse boodschappen. „Wij draaien met maximale bezetting. Dat geldt niet alleen voor de winkels, maar ook voor onze distributiecentra en onlineservice.”

Traditiegetrouw worden tijdens Pasen veel eieren gegeten. Die worden volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) duurder. Nederlanders waren in februari ruim 26 procent meer kwijt voor eieren dan een jaar eerder. Een woordvoerster van Albert Heijn verwacht dat consumenten eieren niet laten liggen vanwege de gestegen prijzen. „Eieren zijn met Pasen ieder jaar een veel gekocht product. Ook dit jaar”, zegt ze.