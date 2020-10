Gooisch succesfeest van Brigitte

„Ik heb het zo druk. Het is een gekkenhuis in de tweedehands auto’s. Expats willen omdat ze terug verhuizen naar hun land van hun auto af, terwijl veel gezinnen juist nu een tweede auto aanschaffen. Er is krijsend veel geld”, vertelde Tim van de Kimmenade van de Amsterdam Car Company.

Hij verkoopt auto’s in het duurdere segment van leden van de raad van bestuur van bekende multinationals. Tim bleek acht kilo te zijn aangekomen in deze coronatijd. „Geen pak past me meer. Ben weer hard aan het trainen op de sportschool om de kilo’s kwijt te raken. Gas erop”, lachte hij.

Ook Arcadekoning Roel Veltmeijer kon weer lachen. „We openen vier gamehallen binnenkort, in Brussel, Parijs en The Mall of The Netherlands in Leidsenhage en een plek die ik nog niet kan zeggen. Tot Mark Rutte de nieuwe coronamaatregelen bekend maakte, ging het heel goed. We hadden 100 tot 130 bezoekers in onze gamehallen, nu maximaal 30. We maken ons op voor een strenge winter. Corona biedt ook veel kansen voor ondernemers. We hebben mooie deals kunnen maken. En nieuw personeel aangenomen”, sprak Veltmeijer die nu zo’n 400 mensen aan het werk heeft in 50 speelhallen in Europa.

De 28-jarige hotelier Jessica Wohrmann van het 127 kamers tellende Van der Valk hotel in Breda, telg uit de Van der Valk dynastie, straalde op het mooie feestje van Brigitte Hamers. „Het gaat goed, heel goed. We zitten bijna continu vol. Alle kamers hebben een nieuw interieur gekregen. De Amsterdamse hotelmarkt is verzadigd maar die van Breda niet. We hebben niemand ontslagen. Het personeel is onderdeel van de familie. Het jaar 2019 was het beste ooit, maar nu zitten we op het niveau van 2018 en dat was een goed jaar. Omdat onze buffetten zijn afgeschaft, is er minder afval. We hebben onze prijzen niet verlaagd. Als je die dumpt, dan sta je niet achter je produkt”, zei Jessica.

Ze bleek in februari naast het hotelierschap ook een modellenbureau te zijn begonnen, Blond Model Management. „Ik ben zelf blond. We hebben al meer dan 100 modellen en hebben opdrachten in Istanboel, Milaan en Mallorca.” Het draait zo goed dat ik een bootcamp voor alle 100 vrouwen organiseer op Tenerife”, klonk het opgewekt. Ook de gastvrouw zelf bleek superactief. Nadat ze al 15 jaar zelf meubels ontwierp, ging ze vooral leerbewerking doen. Was ze vooral online actief was, nu is er de showroom Proluca Interiors op afspraak.

Haar man, Otger Merckelbach, vergaarde zijn fortuin met zijn videodistributiebedrijf RVC. Het stel woont in een van de mooiste optrekjes van het Gooi of op hun landgoed in de Schotse Hooglanden. Interieurhuizen als Hermès, Loro Piana en Giobagnara hebben zich aan Brigitte verbonden. Bijzonder zijn ook de Hermès meubelen die ze verkoopt. Hamers ontzorgt en ontfermt zich over huizen en bedrijven en voorziet deze van haar ontwerpkunsten. Ze kruipt in de huid van haar opdrachtgever en bezorgt ze een gevoel van ‘thuis’. Families als Klibansky en Kimberley Klaver behoren tot haar clientèle.

De naam Proluca Interiors is gebaseerd op de naam van Brigitte’s twee zonen: Prosper en Luca. Brigitte werkt met een team van zes personen in haar showroom/design studio.