Vooral techbedrijven dupe van bankroet Amerikaanse Silicon Valley Bank

De Amerikaanse overheid heeft de bank weliswaar overgenomen en garandeert tegoeden tot 250.000 dollar, maar het overgrote deel van de tegoeden bij de bank was veel hoger. Het bedrijf deed veel zaken met techstart-ups.

De Silicon Valley Bank geldt als de op vijftien na grootste bank van de Verenigde Staten. Volgens eigen opgave had de bank in het vierde kwartaal vorig jaar 212 miljard dollar aan tegoeden. Naar verluidt valt 89% van de huidige tegoeden niet onder het garantiestelsel.

Bekijk ook: Ook Nederlandse banken in vuurlinie door problemen in Silicon Valley

Onder meer Roku, een maker van slimme boxen waarmee tv-kijkers streamingdiensten kunnen bekijken, meldde veel geld bij SVB op de rekening te hebben staan. Het gaat om iets meer dan een kwart van alle contanten die het bedrijf had. Roku zei niet te weten hoeveel van dat geld het nog terug zou zien, maar gaf wel aan te denken nog genoeg geld te hebben om een jaar vooruit te kunnen.

Ook andere techbedrijven komen mogelijk in de problemen. Als zij niet bij hun tegoeden kunnen, wordt het moeilijker om bijvoorbeeld salarissen uit te betalen.

USD Coin

De cryptomunt USD Coin raakte ook in de problemen. Circle, het bedrijf achter die digitale munt, maakte bekend 3,3 miljard dollar aan tegoeden bij SVB te hebben staan. Dat geld heeft Circle nodig om de waarde van USD Coin te kunnen garanderen. Die cryptomunt is namelijk een zogeheten stablecoin, waarvan de waarde gegarandeerd wordt door de tegenwaarde in normale valuta. Die koppeling aan de dollar moest Circle dan ook loslaten en de waarde van een USD Coin zakte daarop van 1 dollar tot 0,89 dollarcent. Verschillende cryptobeurzen als Binance en BlockFi zetten de handel in de munt stil. USD Coin was 36 miljard dollar waard voor de problemen.

De problemen bij SVB werden veroorzaakt door een bankenrun. De bank had de afgelopen jaren flink wat geld gestoken in staatsleningen, maar door de verslechterende economische omstandigheid wilden veel klanten van de bank over meer van hun geld kunnen beschikken. Als SVB de staatsleningen verkocht voor het einde van de looptijd, kreeg de bank door de gestegen rente daarvoor veel minder geld. Daarom wilde de bank geld ophalen met een aandelenuitgifte, maar die melding leidde tot onrust bij de klanten.

42 miljard dollar

Vrijdag probeerden die klanten 42 miljard dollar van hun rekeningen te halen, waarna de Amerikaanse autoriteiten ingrepen. Tegoeden tot 250.000 dollar worden dus uitbetaald, alles daarboven hangt af van de verkoop van SVB of onderdelen ervan.

Ook de Britse tak van SVB wordt opgeheven, maakten Britse toezichthouders bekend. De Britse tak kan zonder steun van het moederbedrijf niet meer aan de betalingsverplichtingen voldoen. Rekeninghouders in het Verenigd Koninkrijk krijgen volgens de daar geldende regels tegoeden tot 85.000 pond vergoed, of 170.000 pond voor gezamenlijke rekeningen.