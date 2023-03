Premium Het beste van De Telegraaf

Baas? Digitale nomade! Werkvloer aansturen vanaf hagelwit strand

Door Sophie Zimmerman Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Een bestaan als digital nomad lonkt meer dan ooit nu we, sinds de coronacrisis, niet meer massaal aan kantoor zijn gebonden. Voor eenpitters en werknemers met een meedenkende baas is dat vaak een kwestie van je laptop inpakken en gaan, maar voor ondernemers met personeel heeft het wat meer voeten in de aarde. Toch zijn er steeds meer werkgevers die zelf ook hun biezen pakken. „Als je onderling goede afspraken maakt en eerlijk blijft communiceren als dingen niet helemaal gaan zoals verwacht, moet het bij veel bedrijven lukken”, denkt ervaringsdeskundige Arjen van der Zee van koeriersplatform PickThisUp.