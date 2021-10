Eenmaal andermaal: Britse supermarktketen geveild voor £7 miljard

Het eindbod van het Amerikaanse CD&R was 287 pence (€3,35) per aandeel, waarmee de keten op zo’n 7 miljard pond (€8,2 miljard) wordt gewaardeerd. Tegenstrever Fortress Investment Group, ook een Amerikaanse vermogensbeheerder, bood 286 pence.

Het aandeel sloot vrijdag op 297 pence op de beurs.

Even en oneven

Om te voorkomen dat de twee firma’s die al sinds mei om de supermarkt strijden er weer niet uit zouden komen samen, moest CD&R een oneven bedrag bieden, en Fortress Investment Group een even bedrag.

Het is de grootste overname in het Verenigd Koninkrijk (VK) in meer dan tien jaar. Morrisons is de op drie na grootste supermarktketen van het VK na Tesco’s, Sainsbury’s en Asda.

De keten is populair bij investeerders, omdat meer dan 90% van het vastgoed in eigen bezit is en er weinig schulden zijn.

Goedkeuring

De raad van bestuur van de supermarktketen en de aandeelhouders moeten nog akkoord gaan met de overname. Dat doen de aandeelhouders op 19 oktober.

Voor de medewerkers zal weinig veranderen. CD&R beloofde eerder het loon- en pensioenbeleid te handhaven. Ook ceo David Potts zou mogen blijven. Hij kan zo’n 10 miljoen pond in zijn zak steken als hij zijn aandelen aan CD&R verkoopt.