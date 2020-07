Danny de Munk gaat ’Italiaans’

De zangers en zangeressen van Pasta e Basta zingen behalve deze zomer ook elk jaar op het Spiegelgracht-concert en het Peter Stuyvesantbal in New York. Overal in de wereld treden ze op, zoals op Aruba, Cucacao en Sint-Maarten maar ook de Côte d’Azur en Marbella. Het Amsterdamse restaurant werd in 1995 opgericht door Hans Duijf, mede-initiatiefnemer van het Prinsengrachtconcert. Het restaurant staat wereldwijd bekend om het bijzondere concept van de zingende bediening en de Italiaanse keuken.

Glennis Grace

Zo’n 2,5 jaar geleden nam de jonge onderneemster Jolijn Middelhoff (30), die al 11 jaar werkzaam is in het bedrijf, het restaurant over om het precies op dezelfde manier voort te zetten. Zij verwacht dit jaar de 1.5 miljoenste (!) bezoeker te verwelkomen.

V.l.n.r. de topchefs Onno Kokmeijer, Dennis Huwaë en Stefan van Sprang.

Jolijn heeft dit jubileumjaar aangegrepen om speciale avonden te organiseren. In de komende maanden komen diverse topartiesten optreden tijdens de diners. Behalve Danny de Munk komen onder anderen Glennis Grace, Jeroen van der Boom, Berget Lewis, Xander de Buisonjé, Shirma Rouse en Rolf Sanchez optreden in het kader van Pasta e Basta & Friends.

Jeroen van der Boom

Kaarten kosten 75 euro per persoon, inclusief diner. Er zijn twee shows per avond. De culinaire toevoeging komt uit de koker van Jolijns partner, culinair ondernemer Carsten Klint. Hij regelde de vele topchefs, al dan niet onderscheiden met 1 of 2 Michelinsterren. Uiteraard komt Ron Blaauw (*), die sinds 2013 ook adviseur is bij Pasta e Basta, een avond Italiaans koken, maar ook topchefs Dennis Huwae, Edwin Vinke (**), Erik van Loo (**), Martin Kruithof (**), Jarno Eggen (**), Fred Mustert (**), Stefan van Sprang (**), Soenil Bahadoer (**), Roy Eijkelkamp (**) en Onno Kokmeijer (**) die dinsdag 28 juli aftrapt.