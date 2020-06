Druk achter deal herstelfonds: Rutte laat zich niet opjagen

President van de Europese Raad Charles Michel tijdens de videoconferentie vrijdag. Ⓒ AFP

Brussel - De gedachte volgend dat haastige spoed zelden goed is, trapt premier Rutte nadrukkelijk op de rem. Terwijl veel van zijn EU-collega’s benadrukten dat er in juli een deal over de meerjarenbegroting en het herstelfonds moet worden gesloten, ziet Rutte geen dwingende reden tot haast.