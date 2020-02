Vertrekhal Lelystad alvast vol

Hanne Buis (m.) met Ina Adema en Dick Benschop. Ⓒ Foto’s De Telegraaf

,,Kijk het bestaat écht!”, zei Hanne Buis, directeur van Lelystad Airport in de spiksplinternieuwe vertrekhal. Onder de bordjes ’Check-in’ en ’Lost & Found’ was ondernemend en bestuurlijk Flevoland verzameld voor het jaarlijkse galadiner rond de Flevopenningen. Voor de meesten was het de eerste keer dat zij waren op het kant-en-klare vliegveld, waarover zoveel te doen is.