’$2200 miljard misschien onvoldoende om economie VS te stutten’

Fed-voozitter Jay Powell en minister van Financiën Steven Mnuchin legden dinsdag, beide via een video-verbinding, een verklaring af voor het Amerikaanse congres over de crisismaatregelen die er zijn genomen. In maart keurde het Congres een steunpakket ter grootte van $2200 miljard goed.

Maar dat bedrag is misschien niet eens genoeg, zo herhaalde Powell vandaag. Hij hoopt dat er meer maatregelen komen om bedrijven op de been te houden en te voorkomen dat mensen uit hun huis worden gezet. Eerder zette Powell de beurzen al in beweging door te zeggen dat hij denkt dat de coronacrisis blijvende schade toe kan brengen aan huishoudens en bedrijven in de VS.

Volgens Powell zijn steunprogramma’s van de Fed vanaf eind mei helemaal operationeel. De centrale bank heeft een aantal kredietfaciliteiten, voor het laatst gebruikt in 2008, nieuw leven in geblazen. Ook zijn er compleet nieuwe steunmaatregelen in het leven geroepen, bijvoorbeeld voor mkb-bedrijven. Aangezien die hulp vanaf de grond moest worden opgebouwd, duurt het langer voordat deze steun ’up and running’ is.

Werkloosheid richting 15%

Sinds de uitbraak van de coronacrisis is het aantal Amerikanen dat een werkloosheidsuitkering heeft aangevraagd opgelopen tot 36 miljoen. De werkloosheid steeg in april tot 14,7%, en de verwachting is dat dat percentage ook de komende weken nog blijft klimmen.

Minister van Financiën Mnuchin verwacht dat de economie in de tweede helft van het jaar aantrekt. Zijn taak is ook het regeringsbeleid te verdedigen, zeker nu de presidentsverkiezingen in november eraan zitten te komen.

Powell is somberder. Hij verwacht dat het nog wel even kan duren voordat het herstel goed op stoom is. In die tijd dreigen bedrijven waar de inkomsten zijn weggevallen om te vallen, waardoor er banen verloren gaan. Juist dat kan het herstel verder vertragen. Daarom hoopt Powell dat er meer geld van de overheid komt, om zo economische schade op de langere termijn te vertragen.

Ook de lagere overheden hebben het niet gemakkelijk. Staten en steden kampen met grote gaten op de begroting, waardoor ook ontslagen dreigen voor ambtenaren.