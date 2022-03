Premium Het beste van De Telegraaf

Europese groeiplannen Chateau Amsterdam Duitse en Spaanse druiven belanden bij wijnboer uit Amsterdam-Noord in één fles

Door Gabi Ouwerkerk Kopieer naar clipboard

Remy Harrewijn. Ⓒ Amaury Miller

Amsterdam - Een wijngaard mag dan in geen velden of wegen te vinden zijn, Amsterdam telt toch een eigen wijnhuis dat jaarlijks tienduizenden flessen wijn produceert. Druiven uit verschillende landen in Europa komen per vrachtwagen naar een industriële loods op een bedrijventerrein in Noord. Waar een Duitse riesling samen met een Spaanse moscatel in een fles belandt.