Britse belastingclaim voor Unilever

De claim gaat over 2015 en kan volgens Unilever oplopen tot €600 miljoen aangezien de beoordelingsperiode over meerdere jaren loopt. Volgens de Britse belastingdienst is een belangrijk deel van Unilever al langere tijd gevestigd in het Verenigd Koninkrijk.

Unilever verzet zich tegen de claim en is een procedure gestart die ervoor moet zorgen dat de Britse en Nederlandse overheid met elkaar in gesprek gaan. Op die manier wil het bedrijf voorkomen dat het in beide landen belasting moet betalen.

Unilever maakte vorige maand nog bekend zijn Brits-Nederlandse structuur op te geven en te verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk. Dat moet het bedrijf meer flexibiliteit bieden.

Twee jaar geleden koos Unilever er juist voor om een Nederlands bedrijf te worden in een poging de bedrijfsstructuur te versimpelen.

Britse aandeelhouders kwamen daar echter tegen in opstand, onder meer omdat ze dan belasting moesten gaan betalen over het dividend dat het bedrijf uitkeert. In de aanloop naar het vorige besluit hadden Nederland en het Verenigd Koninkrijk uitgebreid gelobbyd om Unilever te bewegen voor hun land te kiezen.