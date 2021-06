AEX op recordstand na aantrekken economie

De AEX staat 0,4% hoger bij 732,8 punten. De AMX koerst vlak bij 1067,6 punten. Beurzen zijn bezig aan de langste winstreeks sinds 2019.

De Britse FTSE 100-index noteert 0,4% hoger. Britse werkloosheidscijfers vertoonden een teruggang, bij opnieuwe hogere groeicijfers. De Duitse DAX staat 0,7% hoger, de Franse CAC 40 wint 0,5%.

In Azië is de Nikkei met 1% winst gesloten. Shanghai verliest 0,9%, Hongkong daalt 0,6%.

In New York gaan beurzen volgens de futures bij opening van de beurs om15.30 uur met rond 0,1% winst los. De Dow Jones sloot de handel maandag met 0,3% verlies, de Nasdaq pakte een record. Vandaag staat de inkoopmanagersindex van de regio New York en de laatste producentenprijsinflatiecijfers op de agenda.

Richtpunt voor beleggers is het rentebesluit van de Federal Reserve morgen en de toelichting van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell.

Coronavariant

De Nederlandse export vertoonde in april volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek een explosieve groei van bijna 26% op jaarbasis, in maart was die groei 11,1%.

In het Verenigd Koninkrijk heeft de regering besloten de heropening vanuit lockdowns volgens verwaching uit te stellen. De Britse economie schroeft de huidige beperkingen tot 19 juli niet terug na het oplopen van het aantal besmettingen.

In Europa spreekt de Amerikaanse president Biden vandaag in Brussel met Europese leiders onder andere over wederzijdse tariefsmuren. Op de agenda staat ook de gemeenschapppelijke houding tegenover China. Defensiesamenwerking NATO waarschuwde maandag voor het ’agressieve gedrag’ van China in Azië en Europa. De dreiging is structureel, aldus NATO.

Beleggers in aandelen en obligaties houden zich vast aan de belofte van centrale banken om de financiële markten te blijven steunen met steun.

Inflatie gewogen

Vandaag dominieren de definitieve Duitse, Franse en Italiaanse inflatiecijfers over de maand mei. Inflatiedruk komt van de olieprijs, die voor Brent (+0,5%) in prijs verder steeg tot $73,27 per vat. Amerikaanse olie is 0,5% prijziger geworden en kost $71,23 per vat.

De rentevergoeding voor een 10-jarige Amerikaanse staatsobligatie daalde tot 1,487%, evenals de Duitse Bund (– 0,254%).

Volgens Simon Wiersma van ING wegen beleggers deze week hoe de inflatie doorzet in loonsverhogingen. Marges van bedrijven komen dan onder druk, en meer inflatie zet de koopkracht van consumenten onder druk. „Tenzij ook de lonen omhoog gaan. Tot nu toe is de loondruk in de VS nog beperkt maar als dit verandert, kan er een loon-prijsspiraal ontstaan. Dan zal de Fed zeker moeten ingrijpen”, stelt Wiersma. „Zover is het echter nog niet.”

Volgens bestuurder Rehn van de Europese Centrale Bank herhaalde geen brede prijsverhoging te zien, een echo van de ECB-verklaring van vorige week.

De euro noteert een fractie hoger bij $1,21272. „Het lijkt erop dat de markten het herstel van de eurozone volgen, aangezien de vooruitzichten voor heropening van de economie positief lijken”, aldus valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe.

In Griekenland is de vergoeding voor een vijfjaars staatsobligatie voor het eerst negatief geworden.

Just Eat heeft Grubhub

Bij de hoofdfondsen staat maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway met 1,8% koerswinst aan kop. Het concern van Jitse Groen zegt de overname van Grubhub volgens planning te hebben afgerond, ondanks verzet van aandeelhouders in de Verenigde Staten. Aandeelhouders Grubhub krijgen 0,671 aandeel Just Eat Takeaway in ruil voor elk aandeel GrubHub dat zij aanbieden.

Philips herstelt met 1,7% na de 4,2% teruggang op het nieuws over een extra voorziening voor problemen met zijn beademingsapparaten.

Onderin koersen olie- en gasbedrijf Shell en staalmaker ArcelorMittal op rond 0,7% koersverlies.

Techinvesteringsfonds Prosus verliest 0,7% na de door De Telegraaf gemelde overname van online trainer GoodHabitz.

Air France KLM (+1,2%) reageert op het nieuws van uitstel van heropening van Britse luchthavens. Concurrent Emirates meldt een recordverlies over zijn boekjaar van $6 miljard.

Bodemonderzoeker Fugro laat 1,8% liggen. Het concern heeft van de Franse overheid de opdracht gekregen om de grot van Cosquer bij Marseille digitaal in kaart te brengen, met muurtekeningen van circa 27.000 jaar voor het begin van westerse jaartelling.

