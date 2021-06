Just Eat en ASML leiden AEX naar record

De AEX staat 0,5% hoger bij 733,8 punten. De AMX koerst een fractie in de plus bij 1070 punten.

In Azië noteren beurzen gemengd. Deels op het nieuws dat Australië en het Verenigd Koninkrijk tot een vrijhandelsdeal zijn gekomen. Die heeft een omvang van $28 miljard. In Hongkong wordt 1,1% lager gehandeld, de Nikkei in Japan staat 0,7% hoger, Shanghai verliest 0,8%.

In New York gaan beurzen volgens de futures bij opening van de beurs om15.30 uur met rond 0,1% winst los. De Dow Jones sloot de handel maandag met 0,3% verlies.

Coronavariant

In het Verenigd Koninkrijk heeft de regering besloten de heropening vanuit lockdowns volgens verwaching uit te stellen. De Britse economie schroeft de huidige beperkingen tot 19 juli niet terug na het oplopen van het aantal besmettingen.

In Europa spreekt de Amerikaanse president Biden vandaag in Brussel met Europese leiders onder andere over wederzijdse tariefsmuren. Op de agenda staat ook de gemeenschapppelijke houding tegenover China. Defensiesamenwerking NATO waarschuwde maandag voor het ’agressieve gedrag’ van China in Azië en Europa. De dreiging is structureel, aldus NATO.

Beleggers in aandelen en obligaties houden zich vast aan de belofte van centrale banken om de financiële markten te blijven steunen met steun.

De euro noteert een fractie hoger bij $1,21272. In Griekenland is de vergoeding voor een vijfjaars staatsobligatie voor het eerst negatief geworden.

Air France KLM reageert op het nieuws van uitstel van heropening van Britse luchthavens.

