Koude douche bij Arcelor houdt recordjacht AEX in toom

De AEX-index eindigt na een kabbelend verloop 0,1% hoger op 730,98 punten, een nipte aanscherping van de recordstand. De AMX koerst 0,8% lager bij 1061 punten.

Angst voor tapering

Het grote richtpunt voor beleggers is morgen, met het rentebesluit van de Federal Reserve en de toelichting voorzitter Jerome Powell. ,,De markt voorziet, iets eerder dan verwacht, dat de Fed gaat denken aan taperen (afbouwen van opkoop van obligatieaankopen, red.)”, zegt Renco van Schie van Valuedge Vermogensbeheer.

„De invoering volgt natuurlijk later. De start daarvan hangt ervan af hoe de werkgelegenheid zich komende maanden ontwikkelt. In en kort na de zomer zal de economie verder heropend zijn. Tijdens de Fed-vergadering in augustus in Jackson Hole worden knopen doorgehakt. Tot die tijd blijft de Fed dovish, met nog altijd extreem verruimend beleid.”

Dat rentevergoedingen voor obligaties en de volatiliteit relatief vlak blijven, zijn voor die koers vandaag signalen. Geld stroomt naar alle beleggingscategorieën.

Dat kan beleggers ook misleiden, waarschuwt Van Schie. ,,De Fed-toelichting is erg relevant, wijken de woorden te veel af van wat de markt nu voelt, dan kan dat potentieel een heel grote impact krijgen”, zegt hij.

Binnen de beleggingen doen volgens hem vooral Europese aandelen het goed. ,,Vooral dankzij een euro die met behulp van de ECB ruim wordt gesteund. Een lage euro betekent dat exporterende bedrijven in Europa het prima doen op de beurs.”

Volgens Simon Wiersma van ING wegen beleggers deze week hoe de inflatie doorzet in loonsverhogingen. Marges van bedrijven komen met meer loonstijging automatisch onder druk, en meer inflatie beperkt bovendien de koopkracht van consumenten.

„Tenzij ook de lonen omhoog gaan. Tot nu toe is de loondruk in de VS nog beperkt maar als dit verandert, kan er een loon-prijsspiraal ontstaan. Dan zal de Federal Reserve zeker moeten ingrijpen”, stelt Wiersma. „Zover is het echter nog niet.”

Maar ook ING zit morgen op het vinkentouw bij de Federal Reserve, vooral als gaat om mogelijke ingrepen tegen luchtbellen in de markt.

Just Eat heeft Grubhub

Bij de hoofdfondsen gaat maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway aan kop met een koerswinst van 1,5%%. Het concern van Jitse Groen zegt de overname van Grubhub volgens planning te hebben afgerond. Aandeelhouders Grubhub krijgen 0,671 aandeel Just Eat Takeaway in ruil voor elk aandeel GrubHub dat zij aanbieden.

RD Shell vervolgt de weg omhoog met een 1,4% hogere koers.

Philips herstelt met 0,2% na de forse teruggang op het nieuws over een extra voorziening voor problemen met zijn beademingsapparaten.

Voeding- en wasmiddelenbedrijf Unilever dikt 0,8% aan, zijn topman Alan Jope eist een snellere ingreep in de wereldwijde uitstoot. „Het zou misschien sneller moeten om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken”, zegt hij.

Onderin duikt staalmaker ArcelorMittal omlaag naar 4,7% verlies. Volgens analisten spelen lockdowns van Chinese havens mogelijk een rol. De afgekomen staalprijzen speelden het aandeel ook parten.

Techinvesteringsfonds Prosus verliest 1,4% na de door De Telegraaf gemelde overname van online trainer GoodHabitz.

Staal verliest

Onderin de Midkap staat roestvaststaalmaker Aperam in de achterhoede met 2,5% koersverlies. Sportketen Basic-Fit slankt 2,9% af.

Air France KLM (-0,7%) reageert op het nieuws van uitstel van heropening van Britse luchthavens. Concurrent Emirates meldt een recordverlies over zijn boekjaar van $6 miljard.

Bodemonderzoeker Fugro laat 1,7% liggen. Het concern heeft van de Franse overheid de opdracht gekregen om de grot van Cosquer bij Marseille digitaal in kaart te brengen, met muurtekeningen van circa 27.000 jaar voor het begin van westerse jaartelling.

