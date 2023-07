Fors lagere winst handelaar Acomo, cacaotransactie pakt bitter uit

In reactie daarop zakte de koers bij beursopening met 7,5%.

Zijn omzet bleef op zesmaandbasis ruim 6% achter bij vorig jaar bij €668 miljoen, zo meldt het dinsdag voorbeurs. De nettowinst daalde 29,5% tot €22 miljoen vergeleken met vorig jaar.

Ceo Kathy Fortmann wijt de tegenvaller vooral aan een ’mismatch’ tussen de verkoop van cacaobonen als gevolg van een lagere vraag en ingenomen posities op de handelsmarkt om risico’s af te dekken. Daarnaast had het beursgenoteerde Acomo, waarvan de werkmaatschappijen onder eigen naam en voor eigen rekening handelen, last van dalende omzetten en lagere prijzen.

Verlies

Handelsbedrijven dekken zich met zulke zogeheten hedgeposities doorlopend in tegen toekomstige verliezen. Negatieve resultaten op het afdekken van de cacao-contracten pakten dit keer zeer slecht uit bij prijzen die een tienjarige piek bereikten.

Handelaren die contracten voor langere tijd vastzetten, kunnen dan verliezen. De opverende cacaoprijs leidde bij Acomo tot een ’significante mismatch’.

Met grote gevolgen: ze „waren verantwoordelijk voor het grootste deel van de daling van het bedrijfsresultaat van de hele Acomo-groep”, aldus het bedrijf dinsdag in de halfjaarresultaten. Vooral Europese consumenten werden kieskeuriger nadat cacaoprijzen opliepen.

Noten smaken beter

Dankzij een brede portefeuille bleef de tegenvaller uit de cacaohandel beperkt, aldus Fortmann. In het onderdeel kruiden, noten en eetbare zaden boekte Acomo een dubbelcijferige vooruitgang. De eetbare zaden deden het opnieuw goed in vooral Noord-Amerika. Maar naar thee van zijn Van Rees Groep was minder vraag.

Tegenover een negatief resultaat in 2022 voor de kasstroom stond over de eerste jaarhelft €54,2 miljoen aan groene cijfers. Acomo heeft zijn werkkapitaal afgebouwd, wat ondanks stijgende rentekosten (€3,8 miljoen) volgens Fortmann mogelijk is.

Het Rotterdamse handelshuis, voorheen Amsterdam Commodities, keert in lijn met eerdere aankondigingen op 8 augustus €0,40 per aandeel uit aan dividend. Acomo heeft wortels die teruggaan tot 1819. Het concern dat aanvankelijk naam maakte als de Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam boekte dit jaar 17% koerswinst bij de smallcaps.