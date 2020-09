Elon Musk stapt op podium rijkenlijst met $115 miljard

Musk dankt zijn promotie naar het ereschavot van grootverdieners aan het feit dat het gesplitste aandeel Tesla maandag weer stevig in de lift zat. Volgens de dagelijks bijgehouden rijkenlijst van Bloomberg groeide zijn vermogen op één dag met maar liefst $11,7 miljard.

Zijn grote belang in Tesla heeft Musk bepaald geen windeieren gelegd. Na de dip in maart is de fabrikant van elektrische auto’s op een voetstuk gezet door beleggers in de Verenigde Staten met een ongekende koopwoede tot gevolg in de afgelopen maanden. In totaal bezit de Tesla-baas 38,7 miljoenaandelen Tesla, iets meer dan 20% van het totale uitstaande kapitaal.

De vermogensaanwas van Musk is in een razendsnel tempo verlopen. Sinds begin van dit jaar heeft hij al $87,8 miljard kunnen bijschrijven. In 2010 kwam hij nog net binnenzetten in de Fortune 500 met $2 miljard. Vorig jaar waren beleggers echter nog een stuk minder te spreken over de prestaties van Musk. Zo kreeg hij veel kritiek over zijn bericht via Twitter om Tesla van de beurs te gaan halen nadat de koers fors onder druk was gekomen door shortsellers die speculeerden op een koersdaling.

In de rijkenlijst is Jeff Bezos, topman en grootaandeelhouder bij Amazon, nog steeds onbedreigd de rijkste man. Zijn vermogen is dit jaar hard aangegroeid tot meer dan $200 miljard.

Bill Gates voelt de adem van Musk inmiddels in zijn nek. Met een vermogen van $125 miljard is de voormalig topman van Microsoft nog wel goed voor de tweede plaats.