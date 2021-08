Op de beursvloer Records Dow en S&P 500, drama voor tech en Moderna

Optimisme blijft op Wall Street, dankzij beperkte inflatie. Ⓒ ANP/HH

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York koersen woendag hoger, met uitzondering van technologieaandelen. Biotechfonds Moderna zakte weg na een rapport van Bank of America over zijn groeikansen.