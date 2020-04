Grenssluitingen vertragen uitrol wc-papier

De twee grootste leveranciers van de houtpulp, het Finse Metsä Fibre en Södra Cell uit Zweden, zeggen dat hun trucks dagen vertraging oplopen. De vrachtwagens vol pulp uit houtmolens, die tot in Zuid-Europa leveren, mogen de grens uiteindelijk wel passeren, maar door de verzwaarde controles raken ze vast in lange files.

Wc-papier, luiers en tissues bestaan voor het overgrote deel uit droge bewerkte houtpulp, die daarna wordt bewerkt en gebleekt, voordat de producten in de supermarkt belanden. Daar behoren ze al sinds dit voorjaar tot de meest gekochte artikelen. Consumenten rekenen erop dat zij de komende weken door het coronavirus nog binnen zitten.

Alle grote leveranciers van toiletpapier in Nederland roepen consumenten op niet te hamsteren, er zijn loodsen vol beschikbaar als ruime voorraad. Tegelijkertijd voeren producenten de aanmaak op voor het geval Europeanen langer in quarantaine blijven.

Houtschaarste

Ook pallets voor strandterrassen, tuinhekken en vlonders op de camping waren vorig jaar ook nauwelijks meer te krijgen vanwege de wereldwijde houtschaarste. Dat werd veroorzaakt door de tot de coronacrisis exploderende woningmarkt, met prijsstijgingen van 15%.

Vermogensbeheerder Pictet stelt al langer dat beleggers in houtpulp profiteert een „krappe markt.” De schaarste wordt komende twee jaar nijpender. „De vraag zal komende jaren hoog blijven en dat is goed voor beleggers in deze bedrijven.”