ABN Amro mag geld vragen voor contante opnames

De bank brengt €5 plus 0,5% per transactie in rekening bij iedereen die meer dan €12.000 uit de muur haalt. Volgens de klant is sprake van een onredelijk en oneerlijk beding. Zij eiste bij het Kifid stopzetting van het tarief.

Bekijk ook: Kamer eist actie tegen betalen voor pinnen cash

’Buitenproportioneel’

De vrouw is gewend om elke week €300 contant geld op te nemen. Dat vindt zij prettig om overzicht te houden over haar uitgaven, verklaarde ze. In totaal neemt ze daardoor jaarlijks €15.600 op. Door de nieuwe maatregel is zij daarom jaarlijks €78 extra kwijt. „Een buitenproportioneel hoog bedrag aan extra kosten”, vindt ze.

De geschillencommissie van het Kifid oordeelde echter dat de bank een geldige reden had om het tarief te wijzigen. Volgens de bank is dit nodig vanwege de stijgende kosten voor het onderzoeken van transacties en het bestrijden van financiële criminaliteit. Deze kosten wil de bank alleen in rekening bij de groep klanten die boven €12.000 aan contant geld opneemt.

Ook was de klant aangeboden dat zij de overeenkomst met de bank kon opzeggen. De vrouw had bijvoorbeeld kunnen kiezen voor rekeningen bij meerdere banken.

’Afwachtend’

Het Kifid erkent wel dat er kanttekeningen geplaatst kunnen worden bij het beleid van ABN Amro. „Het is echter aan de wetgever om hierover zo nodig nadere regelgeving vast te stellen”, aldus de commissie. Opmerkelijk is dat de commissie ABN Amro met het oog op eventuele regelgeving verzoekt „een afwachtende houding in te nemen over verdere tarifering.”