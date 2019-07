Tech in trek in middaghandel Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York stonden maandag halverwege de handelsdag licht in de plus. Techaandelen deden het nog iets beter. Beleggers moeten het doen zonder groot nieuws en teren nog op de verwachting van een renteverlaging. Verder wordt gekeken naar het handelsfront en naar eventuele ontwikkelingen rondom de spanningen met Iran. Ook opende Halliburton de boeken, maar de echte cijferstroom komt later in de week pas echt op gang.