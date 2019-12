Aantal langdurig armen stijgt niet meer verder

Voor het eerst sinds het einde van de economische crisis is het aandeel huishoudens met een langdurig armoederisico niet verder gestegen. In 2018 moest, net als in 2017, 3,3% van de huishoudens het al ten minste vier jaar stellen met een laag inkomen.

Volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen is de armoede wel toegenomen bij de 55-plussers. „Zij zijn tijdens de economische crisis hun baan kwijtgeraakt, in de WW beland en daarna in de bijstand. Dan zit je op een gegeven moment onder de armoedegrens. Ook bij de 70-plussers is sprake van een lichte stijging, omdat de pensioenen niet zijn geïndexeerd.”

De lage-inkomensgrens staat voor een vast koopkrachtbedrag en wordt alleen gecorrigeerd voor de prijsontwikkeling. In 2018 lag de grens voor een alleenstaande op netto €1060 per maand. Voor een paar was dat €1460, en met twee minderjarige kinderen €2000.

Staatssecrataris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) spreekt van een bizar, schrijnend en complex probleem. „Het armoedeprobleem heeft veel diverse oorzaken en concentreert zich bij bepaalde groepen. Daar kunnen we beleid op maken. We moeten in ieder geval werk aantrekkelijker maken, dat is de beste buffer tegen armoede.”

Het Centraal Planbureau verwacht dat het aandeel huishoudens onder de lage-inkomensgrens dit jaar daalt tot 7,4% en in 2020 tot 6,6%.