Dit is de eerst bitcoin-stad, midden in de Amerikaanse woestijn

Gevoelige informatie bij aanpak misdaad Brabant op foutieve wijze gedeeld

Bij de misdaadbestrijding in Brabant is een jaar lang op onjuiste wijze gevoelige informatie uitgewisseld. Een expertisecentrum van politie, justitie en gemeenten was tegen de regels in ondergebracht in een stichting. Ingewijden zeggen dat deze fout gevolgen zal hebben voor strafzaken.