Nederlanders kopen na corona weer meer auto’s

Dat is de eerste inhaalslag sinds de uitbraak van het coronavirus, zo blijkt uit tellingen van brancheverenigingen BOVAG en RAI Vereniging en databureau RDC.

Vorige maand werden in Nederland 34.885 nieuwe personenauto’s geregistreerd, zo’n 4% meer dan in dezelfde maand vorig jaar.

Over de eerste zeven maanden van het jaar werden 192.868 nieuwe personenauto’s geregistreerd en dat is 25,6% minder dan een jaar geleden.

Afgelopen maanden vertoonden die tellingen sinds de uitbraak van het coronavirus een dramatische daling, zowel bij zakelijke als particuliere rijders. Met in april nog een afname van het aantal registraties met ruim 50%, vergeleken op jaarbasis. In mei was dat bijna 60% afname, in juni rond 40%.

Fabrieken weer open

Dit voorjaar gingen wereldwijd autofabrieken en de opslag bij toeleveranciers op slot om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Reeds bestelde voertuigen kwamen daardoor niet bij de kopers.

Bekijk ook: Autoverkoop naar recordverlies

„Inmiddels komen de leveringen weer op gang en dat vertaalt zich in de plus van juli”, zo verklaren de brancheverenigingen een deel van het herstel in een verklaring.

BOVAG en RAI Vereniging pasten onlangs hun prognose voor de verdere autoverkoop voor heel 2020 neerwaarts aan: van 425.000 naar 350.000 auto’s.