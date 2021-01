Premium Financieel

Column: spanning op de oliemarkt

Het Covid-19-vaccin heeft uitstekend gewerkt voor de olieprijs. Nadat bekend werd dat er een vaccin was, is de olieprijs met bijna 40% gestegen tot boven de $50 per vat (Brent). Dit prijsherstel bemoeilijkt wel het beleid van de OPEC: Rusland gaat nu voor marktaandeel terwijl Saoedi-Arabië een hoger...