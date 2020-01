Wereldbank dempt groeiverwachting tot zwakste sinds kredietcrisis

De groeiprognose voor 2020 gaat naar 2,5 procent, van een eerder voorspelde 2,7 procent. In 2019 neemt de wereldeconomie naar verwachting met 2,4 procent toe.

Dat zou de zwakste groei zijn sinds de financiële crisis ruim tien jaar geleden. Dit jaar zou de groei in opkomende markten moeten versterken, maar in grote economieën zoals China en de eurozone zwakt die juist af door de slechtere gang van zaken in de industrie.

De Wereldbank stelt dat de omstandigheden voor de internationale economie kwetsbaar blijven met risico's rond bijvoorbeeld handel en geopolitieke spanningen.

De wereldhandel trekt dit jaar naar verwachting aan tot een plus van 1,9 procent, van 1,4 procent in 2019, toen de handel onder druk stond door de handelsvete tussen China en de Verenigde Staten. Die landen hebben inmiddels een voorlopige handelsovereenkomst bereikt.