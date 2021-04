Coronabesmet personeel aan het werk in slachterij

Of de medewerkers ook echt aan de slachtlijn stonden, durft de NVWA niet te zeggen. „Maar de coronaregels werden hier dermate overtreden, dat wij vonden dat onze medewerkers en hun assistenten van de KDS hun werk niet veilig konden doen”, zegt een woordvoerder van de NVWA. „De slachterij heeft bij de ingang een sneltest en mensen die positief testten, werden gewoon binnengelaten. Voor ons reden om de slachterij per direct stil te leggen.”

De NVWA heeft ook melding gemaakt bij de Inspectie SZW. Die moet onderzoeken of ESA zijn personeel moedwillig in gevaar heeft gebracht.

’Juiste maatregel’

ESA is een van de grootste kalverslachterijen van Nederland en in handen van slachtreus en veevoerfabrikant VanDrie Groep. Het bedrijf laat zelf in een verklaring weten dat ’opschorting van de slachtactiviteiten in deze situatie de enige juiste maatregel is’.

De slachterij belooft dat het personeel tot en met vrijdag uitgebreid gescreend wordt. Ook zal de pand uitgebreid schoongemaakt en gedesinfecteerd worden. Vervolgens zal met experts gekeken worden hoe de werkomgeving gezond en en veilig gemaakt kan worden, belooft de VanDrie Groep in een schriftelijke verklaring.

De NVWA zegt dat pas weer met de slacht kan worden begonnen als al deze werkzaamheden zijn afgerond en de aanpak is goedgekeurd door deskundigen van de toezichthouder. Levende kalveren die nog op het bedrijf aanwezig zijn, moeten tot die tijd op het bedrijf gehuisvest worden.

Directe sluiting van slachterijen is zeldzaam en gebeurt echt alleen als de NVWA van oordeel is dat de veiligheid van de mensen in gevaar is, aldus de woordvoerder van de NVWA . Normaal gesproken gaat de toezichthouder eerst in gesprek gaat met een bedrijf als de coronaregels niet helemaal worden nageleefd.

Ultimatum

Slachterijen die onvoldoende maatregelen nemen om hun medewerkers te beschermen tegen besmetting met corona, moeten hun deuren sluiten, waarschuwde minister Carola Schouten (Landbouw) vorig jaar mei na een uitbraak van corona onder medewerkers van een slachterij van Vion in het Gelderse Groenlo. Toen bleken 147 van de 657 medewerkers besmet zijn geraakt met het virus.

Een paar dagen later werd een slachterij van hetzelfde Vion in Apeldoorn op last van de politie gesloten. Werknemers werden te dicht op elkaar in busjes naar het werk vervoerd.

De FNV waarschuwt al sinds de uitbraak van de coronapandemie al voor de omstandigheden waarin medewerkers van slachterijen, veelal arbeidsmigranten, hun werk moeten doen. Niet alleen op de werkvloer zouden de regels nogal eens overtreden worden. Omdat de verschillende werknemers vaak bij elkaar in een huis wonen, al dan op een vakantiepark, zou dat ook een broeinest van corona kunnen zijn.