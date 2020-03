Italiaanse beurs wint ondanks slot op de deur

Bekijk ook: Koersexplosie Shell stuwt AEX naar 510 punten

Maandagavond, na een dramatische dag met dramatische verliezen op de beurzen in Italië, meldde de premier Giuseppe Conte het verbod voor zestig miljoen landgenoten om niet meer naar buiten te gaan of te reizen, tenzij uitdrukkelijk noodzakelijk, bijvoorbeeld voor werk.

Door het coronavirus is het aantal doden in Italië inmiddels opgelopen tot vijfhonderd. In alle twintig regio’s zijn besmettingen aangetroffen. Het is na China het meest getroffen land. ,,Er is geen tijd meer”, aldus Conte.

Dat drukt evengoed de productiviteit drastisch, zegt macroeconoom Aline Schuiling van ABN Amro. Dat hield voor de uitbraak al rekening met een Italiaanse recessie, die kans is alleen maar groter geworden.

,,Rome heeft de bestaande fiscale stimulering van €7,5 miljard vergroot tot €10 miljard. Dat is toch een doekje voor het bloeden nu Italië dicht gaat. De Europese Commissie zal extra steun moeten geven, Italië bevindt zich in een noodsituatie.Voor de Italiaanse economie is dit dramatisch”, aldus Schuiling. ,,Het ging niet goed in Italië, haar schuld is te hoog, de groei is te laag. Dit coronavirus is voor het land ook gewoon vreselijke pech.”

Aandelen stijgen

De Noord-Italiaanse economie zat deels al op slot, de uitbreiding naar de rest van Italië drukt alle activiteiten. Italië is de derde economie van de eurozone, toerisme is goed voor 13% van zijn inkomsten.

Terwijl straten uitgestorven waren, won de Italiaanse FTSE MIB-index dinsdag 3%, net als de All Shares FTSE IT. De Dow Jones Italy Titans steeg 3,3%.

Italiaanse staatsobligaties deden het ook weer beter: de risicopremie daalde met negen basispunten voor tweejaars schuld, de rentevergoeding of yield voor de tienjaarsschuld daalde met 13 basispunten afgezet tegen als veilig beschouwde Duitse staatsobligaties.

Schuiling: ,,Dat is ook al in reactie op de steun die de Europese Commissie donderdag zal waarschijnlijk geven bij zijn aankondiging van het rentebeleid. Maar er is al steun van de centrale bank en de fiscale verruiming.” Het herstel vertekent wel, aldus Schuiling. ,,Door de dreun op de beurzen van maandag kocht iedereen Duitse staatsobligaties. Daardoor liepen spreads enorm op. Nu is er herstel, maar dat moet je afzetten tegen de sterke oploop van maandag.”