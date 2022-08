Schulden lopen op door dure boodschappen en hoge energieprijs

Financieel

Beursblog: AEX opent volgens futures lager, omzet Heineken bruist

De AEX staat maandag voor een licht lagere opening, van rond een half procent. Beurzen in Azië zijn maandag vlak tot licht hoger gesloten. Beleggers reageren op groeicijfers in nieuwe productierapporten in China en Japan. Daarnaast stromen veel tweedekwartaalcijfers binnen zoals van zakenbank HSBC. ...