Binnenland

Brand legt restaurant in Geesteren in de as, woning ontruimd

In Geesteren (Overijssel) is een restaurant door brand verwoest. De brand brak dinsdagochtend rond 04.00 uur uit in het pand aan de Hardenbergerweg (N343). Diverse hulpdiensten en bluswagens waren snel ter plaatse maar het restaurant was niet meer te redden. Een naastgelegen woning werd ontruimd.