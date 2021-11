’Angst drijfveer achter Black Friday’

Premium Verhalen achter het nieuws

Zo sla je je slag op Black Friday

Het is weer zover! Aanstaande vrijdag is het Black Friday, de uit de VS overgewaaide ’ultieme koopjesdag’ van het jaar. Of je dan echt voor een prikkie iets kunt scoren, is nog maar de vraag, want dat vergt wel de nodige research. En nu het live shoppen een stuk lastiger geworden is vanwege corona, ...