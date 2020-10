Postzegel kost volgend jaar 96 cent

Door redactie DFT

PostNL verhoogt opnieuw de prijzen van postzegels, in 2021 met 5 cent. Een brief of verjaardagskaart verzenden in Nederland kost nu 91 cent, volgend jaar wordt dat 96 cent. De prijs is de afgelopen 8 jaar bijna verdubbeld, in 2012 kostte een zegel nog 50 cent.

Consumentenwaakhond ACM heeft het voorstel van PostNL voor de posttarieven per 2021 goedgekeurd. Voor particulieren gaat het volgens PostNL net als in de afgelopen jaren om een „gematigde stijging” van 5,5%. De afgelopen twee jaar was de prijsstijging van een postzegel ongeveer 4,5%. Consumentenwaakhond ACM heeft het voorstel van PostNL voor de posttarieven per 2021 goedgekeurd.

Minder brieven

De prijzen voor postbezorging gaan al jaren omhoog. Afgelopen jaar ging het nog om een stijging met 4 cent. Particulieren sturen steeds minder brieven en kaarten. Het geleidelijk ophogen van de tarieven is volgens PostNL nodig om de postbezorging rendabel te houden. „Veel mensen zien de relevantie van post, dat merkten we ook goed in de eerste maanden van de coronacrisis toen veel mensen elkaar een kaartje stuurden. Over de gehele linie blijft het postvolume echter wel dalen”, aldus Resi Becker, directeur Mail Nederland bij PostNL.

Tussen 2002 en 2010 steeg de prijs van een postzegel langzaam, van 37 naar 44 cent, daarna ging het tarief voor het verzenden van een brief of kaart binnen Nederland elk jaar fors omhoog. De grootste prijsstijging was in 2013, de zegel werd toen plotsklaps 10 cent duurder.

De ’oude’ postzegels Nederland 1 en 2, Europa 1 en 2 en Wereld 1, blijven gewoon geldig, ook als de tarieven volgend jaar veranderen. Zegels bijplakken is niet nodig.

Kerstkaarten versturen is dit jaar net als vorig jaar goedkoper. De speciale decemberzegels kosten 86 cent, 5 cent minder dan een gewone postzegel.

Overige tarieven

Een zegel voor het buitenland gaat in 2021 straks 1,55 euro kosten, 5 cent meer dan nu. PostNL heeft besloten om de tarieven voor het versturen van een pakket in Nederland ongewijzigd te laten, met uitzondering van aangetekende pakketten. Die worden 25 cent duurder.