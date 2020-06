Geen witte rook bij Tata, bonden gaan weer staken

De bonden voerden donderdag overleg met de directies van Tata Steel Nederland, Tata Steel Europe en de top in India. „Daar hebben we onze eisen neergelegd, maar daarbij hebben we geen toezeggingen gekregen”, zegt FNV-bestuurder Roel Berghuis. De vakbondsman heeft nog steeds grote twijfels wie er binnen Tata Steel het mandaat heeft om met de vakbeweging te praten.

Een woordvoerder van Tata Steel laat weten dat het om constructieve gesprekken ging, maar wil inhoudelijk niets zeggen.

Reorganisatie

De werknemers in IJmuiden zijn woedend vanwege de reorganisatieplannen, waarbij mogelijk duizend banen verdwijnen. Verder vragen zij opheldering over het plotselinge ontslag van voormalig bestuursvoorzitter Theo Henrar. De afgelopen twee weken hebben verschillende afdelingen in IJmuiden het werk neergelegd.

Bekijk ook: Tata Steel zet reorganisatie staalhard door

De vakbonden, waaronder FNV en CNV, eisen onder meer dat er geen gedwongen ontslagen vallen, de reorganisatieplannen van tafel gaan en dat het werkgelegenheidspact wordt verlengd tot 2026.

Verder willen zij toezegging dat er geen onderdelen van Tata Steel Nederland verdwijnen, en dat administratieve werkzaamheden niet worden uitbesteed.

Plan

Bovendien moet de huidige bedrijfsstructuur worden gehandhaafd en moet er een strategisch plan komen voor de toekomst van Tata Steel Nederland.

De bonden hebben daarnaast nog twee aanvullende eisen: de vakbond eist een duidelijke toelichting op het vertrek van topman Henrar en wil betrokken worden bij de benoeming van de nieuwe directieleden.

Kwaad bloed

Topman Henrik Adam van Tata Steel Nederland zette vorige week nog meer kwaad bloed bij de staalwerkers door aan te geven dat de reorganisatieplannen onverminderd doorgaan om de winstgevendheid van de hoogovens te garanderen.

„De transformatieplannen moeten doorgaan om ervoor te zorgen dat we concurrerend blijven in Europa. Op die manier blijven we ook in de toekomst een duurzaam bedrijf”, aldus Adam.