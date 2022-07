Premium Het beste van De Telegraaf

ASMI slaat slag met Italiaanse aanwinst die China niet mocht hebben

Door Wouter van Bergen Kopieer naar clipboard

Amsterdam - De Nederlandse chipmachinemaker ASM International koopt met het Italiaanse bedrijf LPE technologie die volgens analisten een prima aanvulling is op zijn eigen portefeuille. Volgens de Italiaanse overheid is die zelfs van zodanig strategisch belang, dat ze niet in Chinese handen mag komen.