Jacco Vonhof: besluit is kortzichtig en dom Uitblijven loonsteun brengt ondernemers tot wanhoop

Door Gabi Ouwerkerk

Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - „We zijn gedoemd om kapot te gaan met het uitblijven van loonkostencompensatie.” Khalid Oubaha, eigenaar van meerdere cafés en restaurants in Arnhem en Nijmegen, is verbijsterd over de manier waarop Den Haag met horecaondernemers omgaat. „We zijn het afvoerputje van de overheid.”