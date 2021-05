Werkvraag: Wat te doen als tijdelijk contract langdurig zieke eindigt?

Een werknemer die met een burn out thuis komt te zitten, kan langdurig afwezig zijn. Ⓒ ANP/HH

Wij hebben een medewerker met een jaarcontract die al twee maanden ziek is en we verwachten dat hij voorlopig ziek blijft. Aankomende 1 augustus loopt zijn jaarcontract af en is hij hoogstwaarschijnlijk nog steeds arbeidsongeschikt. Maar eindigt zijn contract dan wel? En hoe zit het met onze loondoorbetalings- en re-integratieverplichtingen?