Japanse beurs vervolgt winstreeks na sterke bedrijfsresultaten

TOKIO (ANP) - De aandelenbeurs in Tokio zette woensdag de winstreeks voort. Sterke resultaten van grote Japanse bedrijven bleven zorgen voor optimisme bij beleggers. De nieuwe recordstanden op Wall Street, die volgden op de instemming van de Amerikaanse Senaat met het omvangrijke infrastructuurplan, boden eveneens steun aan de handel. Daarnaast werd uitgekeken naar het inflatiecijfer uit de Verenigde Staten. Een sterke toename van het gemiddelde prijsniveau zou kunnen leiden tot een sneller dan verwachte afbouw van de coronasteun van de Federal Reserve voor de grootste economie ter wereld.

De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, eindigde 0,7 procent in de plus op 28.070,51 punten. Het was de vierde winstbeurt op rij. Bridgestone behoorde tot de sterkste stijgers met een winst van ruim 5 procent. De Japanse bandenfabrikant gaf een positieve winstverwachting af voor het gehele boekjaar na sterke kwartaalcijfers. Bierbrouwer Asahi Group klom bijna 1 procent dankzij een sterker dan verwacht herstel in het afgelopen kwartaal.

Techinvesteerder SoftBank, die dinsdag na de slotbel met cijfers kwam, daalde 1,5 procent. Topman Masayoshi Son liet weten te wachten met verdere investeringen in Chinese bedrijven tot er meer duidelijkheid is over de aanpak van de techsector in China door de autoriteiten. Peking is al enige tijd bezig om de machtspositie van grote bedrijven als Tencent en Alibaba aan te pakken met strengere regelgeving.

De graadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent hoger en de Hang Seng-index won 0,2 procent. De Chinese computermaker Lenovo won dik 7 procent en luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific klom 1,9 procent dankzij beter dan verwachte resultaten. De Chinese olieproducenten PetroChina, CNOOC en Sinopec stegen tot 1,7 procent na een verder herstel van de olieprijzen. Ook de Australische oliebedrijven gingen vooruit. Santos, Beach Energy en Oil Search wonnen tot 2,7 procent en hielpen de All Ordinaries in Sydney aan een winst van 0,2 procent.